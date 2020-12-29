***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 28.12.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTA2117Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 22,43836Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 60.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 28 Aralık 2021 itfa tarihli TRFERTTA2117 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895425BIST