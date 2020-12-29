***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2020 16:31
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2117
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 22,43836
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 60.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 28 Aralık 2021 itfa tarihli TRFERTTA2117 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895425
BIST