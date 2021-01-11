***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT12114 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 146.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 146.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.01.2021Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %17,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT12114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,26575 1.854.323,7 Evet2 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,26575 1.854.323,68 Evet3 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 1,26575 1.854.323,68 Evet4 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,26575 1.854.323,68 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 146.500.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT12114 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899659BIST