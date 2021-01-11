***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT22113 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 84.600.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.02.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT22113Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,45753 1.233.070,26 Evet2 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 1,45753 1.233.070,24 Evet3 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,45753 1.233.070,25 Evet4 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,82192Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT22113 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899660BIST