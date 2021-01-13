***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2021 07:57
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satışı gerçekleştirilen nominal tutar 146.600.000 TL olarak düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 146.600.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,80274
2 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,80274
3 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,80274
4 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 1,80274
5 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 1,80274
6 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 1,80274
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 146.600.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 28 Haziran 2021 itfa tarihli TRFERTT62119 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901678
BIST