***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT32112 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 36.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.03.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %21,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT32112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 1,49589 538.520,32 Evet2 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 1,49589 538.520,31 Evet3 01.02.2021 29.01.2021 01.02.2021 1,49589 538.520,31 Evet4 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,86986 673.149,54 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 36.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT32112 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915885BIST