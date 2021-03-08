***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT62119 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 2.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 146.600.000Türü Finansman BonosuVadesi 28.06.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT62119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,80274 2.642.816,76 Evet2 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,80274 2.642.816,75 Evet3 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,802744 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 1,802745 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 1,802746 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 1,80274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT62119 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915886BIST