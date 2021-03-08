***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.03.2021 14:05
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT42111 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 38.920.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.920.000
Türü Finansman Bonosu 1,61096 626.985,56 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,61096 626.985,56 Evet
4 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,61096
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT42111 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915889
BIST