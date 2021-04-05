***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT42111 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 38.920.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.920.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.04.2021Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %23,16ISIN Kodu TRFERTT42111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.920.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,61096 626.985,56 Evet2 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,61096 626.985,56 Evet3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,61096 626.985,56 Evet4 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,61096 626.985,55 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 38.920.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT42111 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923267BIST