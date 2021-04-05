***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.04.2021 13:57
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT42111 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 38.920.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.920.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %23,16
ISIN Kodu TRFERTT42111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.920.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,61096 626.985,56 Evet
2 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,61096 626.985,56 Evet
3 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 1,61096 626.985,56 Evet
4 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,61096 626.985,55 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 38.920.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT42111 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923267
BIST