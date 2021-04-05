***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 38.920.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.09.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %25,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %28,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT92116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.920.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 1,956162 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 1,956163 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 1,956164 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 1,956165 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 1,956166 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 1,95616Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 38.920.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 20 Eylül 2021 itfa tarihli TRFERTT92116 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923468BIST