***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.05.2021 13:01
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT92116 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 38.920.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %25,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %28,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT92116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.920.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 1,95616 761.337,34 Evet
2 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 1,95616
3 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 1,95616
4 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 1,95616
5 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 1,95616
6 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 1,95616
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT92116 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934078
BIST