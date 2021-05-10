***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT82125 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 56.100.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 56.100.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.08.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT82125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.100.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.03.2021 12.03.2021 Evet2 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021 1,80274 1.011.337,08 Evet3 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 1,80274 1.011.337,08 Evet4 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 1,802745 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 1,802746 02.08.2021 30.07.2021 02.08.2021 1,80274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.08.2021 30.07.2021 02.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT82125 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935640BIST