***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.05.2021 13:25
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT82117 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.040.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT82117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başl
14:281.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,90
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:288,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:2810,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,3538
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2746
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:28487,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:26
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.430.671
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.887.035
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.562.532
|% 9,93
|
|INTEM
|50,25
|5.265.312
|% 9,91
|
|VAKFN
|13,99
|2.926.778
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.916.540
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.395.147
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|THYAO
|13,19
|718.016.691
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,63
|625.448.675
|% 1,77
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,30
|600.348.049
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|266.869.846
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|195.665.623
|% 2,17
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,06
|246.257.369
|% 2,34
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2573
|8,2590
|% 0,30
|
|Euro
|10,0458
|10,0537
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6086
|11,6668
|% 1,11
|
|Frank
|9,1370
|9,1921
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|7,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,63
|