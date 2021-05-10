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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.05.2021 13:25



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTT82117 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.040.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT82117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başl
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BIST En Aktif Hisseler14:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 28,42 1.242.210 % 9,98  
TGSAS 15,25 7.430.671 % 9,95  
CANTE 5,09 184.887.035 % 9,94  
TKNSA 8,30 182.562.532 % 9,93  
INTEM 50,25 5.265.312 % 9,91  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 8,2573 8,2590 % 0,30  
Euro 10,0458 10,0537 % 0,27  
Sterlin 11,6086 11,6668 % 1,11  
Frank 9,1370 9,1921 % 0,37  
Riyal 2,1949 2,2059 % 0,27  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 7,28  
Altın Gr. 488 488 3,15  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,67 27,71 0,24  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,08  
B. Petrol 68,91 68,91 0,63  
Seans Raporu 14:26
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