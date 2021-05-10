***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT82117 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 181.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.400.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.040.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.08.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT82117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başl