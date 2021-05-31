***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT82133 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 36.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.08.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT82133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 1,80274 648.986,31 Evet2 03.05.2021 30.04.2021 03.05.2021 1,80274 648.986,31 Evet3 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 1,80274 648.986,3 Evet4 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 1,802745 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 1,802746 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 1,80274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT82133 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938979BIST