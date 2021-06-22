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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.06.2021 16:41



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 167.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,13
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
İhraç Fiyatı 0,89866
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 167.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943572


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CEOEM 14,98 26.621.024 % 9,99  
TKURU 185,20 16.116.793 % 9,98  
OZBAL 12,24 75.769.794 % 9,97  
DAGHL 13,69 22.029.110 % 9,96  
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Altın Gr. 497 497 2,18  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.278 3.362 4,74  
Yarım 1.584 1.626 2,29  
Çeyrek 795 813 1,15  
Gümüş.Ons 26,15 26,19 0,41  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,09  
B. Petrol 75,87 75,87 1,06  
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