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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.06.2021 17:29



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 167.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.12.2021
Vanma Tarihi 24.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.000.000
İhraç Fiyatı 0,89866
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.12.2021
Kayıt Tarihi 10.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2021
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 168 gün vadeli 167.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTA2125 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,50, yıllık bileşik faiz oranı %26,13 ve ihraç fiyatı 0,89866 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944535


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