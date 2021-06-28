***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 167.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.12.2021Vanma Tarihi 24.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 167.000.000İhraç Fiyatı 0,89866Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.12.2021Kayıt Tarihi 10.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2021Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 168 gün vadeli 167.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTA2125 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,50, yıllık bileşik faiz oranı %26,13 ve ihraç fiyatı 0,89866 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944535BIST