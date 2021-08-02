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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.08.2021 11:18


im Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.040.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %26,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT82117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.400.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 1,80274 367.758,96 Evet
2 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021 1,80274 367.758,95 Evet
3 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 1,80274 367.758,95 Evet
4 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 1,80274 367.758,95 Evet
5 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 1,80274 367.758,95 Evet
6 02.08.2021 30.07.2021 02.08.2021 1,80274 367.758,96 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.08.2021 30.07.2021 02.08.2021 20.400.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 15.02.2021 tarihinde ihraç edilen 168 gün vadeli 20.400.000 TL nominal tutarındaki TRFERTT82117 ISIN kodlu finansman bonosunun 02.08.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş olup, 6. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954071


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