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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.08.2021 17:30



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 76.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %27,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTK2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.500.000
İhraç Fiyatı 0,94132
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.11.2021
Kayıt Tarihi 28.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2021
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 76.500.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTK2115 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %25,00 , yıllık bileşik faiz oranı %27,45 ve ihraç fiyatı 0,94132 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954181


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