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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.08.2021 17:57



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %25,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTK2123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 0,94465
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2021
Kayıt Tarihi 19.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2021
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 40.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTK2123 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,50, yıllık bileşik faiz oranı %25,66 ve ihraç fiyatı 0,94465 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960064


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Cumhuriyet 3.250 3.300 24,00  
Tam 3.235 3.316 23,65  
Yarım 1.564 1.604 11,44  
Çeyrek 784 802 5,72  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 0,59  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,13  
B. Petrol 68,30 68,30 3,55  
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