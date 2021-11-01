***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 76.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.11.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %27,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTK2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.500.000İhraç Fiyatı 0,94132Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.11.2021Kayıt Tarihi 28.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 91 gün vadeli 76.500.000 TL nominal tutarındaki TRFERTTK2115 ISIN kodlu finansman bonosunun 01.11.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973385BIST