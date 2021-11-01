***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 80.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.01.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT12221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000İhraç Fiyatı 0,94688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.01.2022Kayıt Tarihi 28.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.01.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 91 gün vadeli 80.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı 85.000.000 TL nominal değerli olarak tamamlanmış olup, TRFERTT12221 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50, yıllık bileşik faiz oranı %24,47 ve ihraç fiyatı 0,94688 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973820BIST