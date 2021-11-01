***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2021 20:57
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 745.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT12221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
İhraç Fiyatı 0,94688
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.01.2022
Kayıt Tarihi 28.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.01.2022
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 91 gün vadeli 80.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı 85.000.000 TL nominal değerli olarak tamamlanmış olup, TRFERTT12221 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %22,50, yıllık bileşik faiz oranı %24,47 ve ihraç fiyatı 0,94688 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973820
BIST