***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTTA2117 ISIN kodlu finansman bonosu kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 60.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTA2117Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020Vade Başlangıç Tarihi