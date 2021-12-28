***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.12.2021 11:11
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTTA2117 ISIN kodlu finansman bonosu kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2117
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,3094
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3363
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
18:05692,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 18,68
|Açılış
|: 692,13
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|VBTYZ
|22,34
|50.341.068
|% 9,94
|
|MARKA
|3,78
|2.232.847
|% 9,88
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8503
|11,8593
|% 2,68
|
|Euro
|13,3815
|13,4161
|% 2,56
|
|Sterlin
|15,8724
|15,9520
|% 2,37
|
|Frank
|12,8460
|12,9234
|% 2,27
|
|Riyal
|3,1439
|3,1597
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|1,88
|
|Altın Gr.
|691
|691
|17,17
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,24
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|0,66
|