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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.12.2021 11:11
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTTA2117 ISIN kodlu finansman bonosu kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %22,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2117
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 19,82 16.506.724 % 9,99  
YEOTK 58,35 128.375.246 % 9,99  
HEDEF 6,28 86.917.010 % 9,98  
VBTYZ 22,34 50.341.068 % 9,94  
MARKA 3,78 2.232.847 % 9,88  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,8503 11,8593 % 2,68  
Euro 13,3815 13,4161 % 2,56  
Sterlin 15,8724 15,9520 % 2,37  
Frank 12,8460 12,9234 % 2,27  
Riyal 3,1439 3,1597 % 2,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 1,88  
Altın Gr. 691 691 17,17  
Cumhuriyet 4.652 4.722 212,00  
Tam 4.625 4.747 204,38  
Yarım 2.236 2.296 98,86  
Çeyrek 1.121 1.148 49,43  
Gümüş.Ons 23,12 23,16 0,08  
Gümüş Gr. 8,81 8,82 0,24  
B. Petrol 78,88 78,88 0,66  
Seans Raporu 18:05
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