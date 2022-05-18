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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.05.2022 17:35
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 196.900.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 196.900.000
İhraç Fiyatı 0,95412
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 196.900.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 14.03.2022 tarihinde ihraç edilen 65 gün vadeli 196.900.000 TL nominal tutarındaki TRFERTT52219 ISIN kodlu finansman bonosunun 18.05.2022 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031205


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