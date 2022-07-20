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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.07.2022 16:21
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.050.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 90.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %40,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTE2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.05.2022
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2022
İhraç Fiyatı 0,93124
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 90.000.000 TL nominal değerli 77 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 20 – 21 Temmuz 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047002


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