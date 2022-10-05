***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.10.2022 09:51
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.050.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracıısı) 81
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,66
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Derecel 5 – 6 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067288
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.023,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5778
|18,5879
|% 0,02
|
|Euro
|18,1965
|18,2082
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,6890
|20,7927
|% 0,11
|
|Frank
|18,6923
|18,8049
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.852
|6.928
|-3,00
|
|Yarım
|3.339
|3.387
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,06
|