***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Talep ToplamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.050.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracıısı) 81Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,66Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN KoduKupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYDerecel 5 – 6 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067288BIST