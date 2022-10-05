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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2022 09:51
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.050.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracıısı) 81
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,66
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Derecel 5 – 6 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067288


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 3,31 191.467.874 % 9,97  
ERBOS 153,50 236.204.152 % 9,96  
PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5778 18,5879 % 0,02  
Euro 18,1965 18,2082 % 0,11  
Sterlin 20,6890 20,7927 % 0,11  
Frank 18,6923 18,8049 % 0,07  
Riyal 4,9294 4,9541 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 -1,25  
Altın Gr. 1.022 1.023 -0,36  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.852 6.928 -3,00  
Yarım 3.339 3.387 -1,00  
Çeyrek 1.672 1.693 -1,00  
Gümüş.Ons 20,59 20,62 -0,05  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 -0,03  
B. Petrol 94,90 94,90 0,06  
Seans Raporu 18:05
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