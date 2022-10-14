***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.050.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 130.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.01.2023Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,79Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT12312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.05.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000İhraç Fiyatı 0,93642Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.01.2023Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 130.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 84 gün vadeli 130.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTT12312 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,50, yıllık bileşik faiz oranı %33,03 ve ihraç fiyatı 0,93642 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072275BIST