***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2022 17:44
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.050.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 130.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,90
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 40,28
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTE2220
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.05.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
İhraç Fiyatı 0,93541
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.10.2022
Kayıt Tarihi 13.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 130.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 03.08.2022 tarihinde ihraç edilen 72 gün vadeli 130.000.000 TL nominal tutarındaki TRFERTTE2220 ISIN kodlu finansman bonosunun 14.10.2022 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072308
BIST