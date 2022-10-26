***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.050.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,62Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTE2238Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENK 0İtfa Tarihi 26.10.2022Kayıt Tarihi 25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 17.08.2022 tarihinde ihraç edilen 70 gün vadeli 77.000.000 TL nominal tutarındaki TRFERTTE2238 ISIN kodlu finansman bonosunun 25.10.2022 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074363BIST