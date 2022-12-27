Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2022 16:18
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk

Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 07.10.2022 tarihinde ihraç edilen 81 gün vadeli 90.000.000 TL nominal tutarındaki TRFERTTA2232 ISIN kodlu finansman bonosunun 27.12.2022 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090200


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.435
Değişim :  -1,26% |  -69,58
Açılış :  5.513  
Önceki Kapanış :  5.504  
En Yüksek
5.514 En Düşük
5.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 182,60 252.976.027 % 10,00  
ULUSE 231,00 33.988.551 % 10,00  
COSMO 105,10 2.718.412 % 9,99  
TERA 14,64 3.578.133 % 9,99  
QNBFL 132,10 2.454.946 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6956 18,7100 % 0,25  
Euro 19,8885 19,9244 % 0,28  
Sterlin 22,3991 22,5114 % -0,15  
Frank 20,0271 20,1478 % 0,43  
Riyal 4,9603 4,9852 % 0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 19,05  
Altın Gr. 1.092 1.093 13,64  
Cumhuriyet 7.290 7.400 5,00  
Tam 7.342 7.419 47,00  
Yarım 3.555 3.633 23,00  
Çeyrek 1.783 1.816 12,00  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,28  
Gümüş Gr. 14,44 14,45 0,21  
B. Petrol 85,72 85,72 1,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru