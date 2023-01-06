***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 15:19
erecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 130.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 4 – 5 Ocak 2023 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095193
BIST
16:535.344
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 228,08
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.345
En Düşük
4.961
16:5318,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5319,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:531.116,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.116,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,99
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BRKVY
|28,82
|41.644.313
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.858.178
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,60
|122.072.753
|% -9,85
|
|MARTI
|4,99
|116.204.018
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,81
|33.402.385
|% -8,84
|
|FMIZP
|207,00
|162.448.915
|% -6,84
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|THYAO
|141,50
|9.216.427.044
|% 4,66
|
|ASELS
|62,15
|7.413.126.520
|% 5,52
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|YKBNK
|10,90
|2.927.690.915
|% 4,01
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,88
|651.056.606
|% 5,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7473
|18,7697
|% 0,03
|
|Euro
|19,7542
|19,7713
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,3042
|22,4161
|% 0,07
|
|Frank
|19,9868
|20,1072
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,76
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|10,28
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.575
|7.643
|55,00
|
|Yarım
|3.669
|3.737
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.868
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,28
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|1,09
|
Seans Raporu
16:53
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17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem
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17:07METUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 976 adet işlem
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17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOKTA, SNKRN, HKTM, UZERB, SNICA, TETMT, BRKVY, TERA, GMTAS
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