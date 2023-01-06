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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2023 17:12
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk

me Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 98 gün vadeli 130.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı, 100.000.000 TL nominal tutarlı olarak tamamlanmış olup TRFERTT42327 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,90, yıllık bileşik faiz oranı %33,32 ve ihraç fiyatı 0,92568 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095383


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