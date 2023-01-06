***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 17:12
me Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. 30.03.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 98 gün vadeli 130.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı, 100.000.000 TL nominal tutarlı olarak tamamlanmış olup TRFERTT42327 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %29,90, yıllık bileşik faiz oranı %33,32 ve ihraç fiyatı 0,92568 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095383
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
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18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1889
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.122,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.122,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,14
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7676
|18,7723
|% 0,04
|
|Euro
|19,9322
|19,9533
|% 0,96
|
|Sterlin
|22,5405
|22,6535
|% 1,13
|
|Frank
|20,0863
|20,2073
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9778
|5,0028
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|27,52
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,68
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.613
|7.694
|106,00
|
|Yarım
|3.687
|3.761
|52,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.880
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,32
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
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17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
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17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem