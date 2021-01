***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş. 2250000 TRY 45BAYRAM ALBAYRAK 1082920 TRY 21,66NURİ ALBAYRAK 1062500 TRY 21,25MESUT MUHAMMET ALBAYRAK 312500 TRY 6,25FARUK ALBAYRAK 250000 TRY 5ASİYE ÇOŞKUNER 42080 TRY 0,84TOPLAM 5000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902573BIST