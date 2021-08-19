***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUZAFFER ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.07.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFARUK ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.07.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır 5 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 03.07.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMESUT MUHAMMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.07.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959228BIST