***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postamurat.aygun@albayrak.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıFİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıFİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıFİNANSMAN BONOSU 05.04.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıFİNANSMAN BONOSU 28.06.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıFİNANSMAN BONOSU 02.08.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıFİNANSMAN BONOSU 23.08.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıFİNANSMAN BONOSU 20.09.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964572BIST