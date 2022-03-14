***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 17:59
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
FİNANSMAN BONOSU 10.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 23.08.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 20.09.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 22.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 13.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 21.02.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 18.02.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 14.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARAÇLARI 750000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010376
BIST