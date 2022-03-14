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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2022 17:59
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
FİNANSMAN BONOSU 10.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 23.08.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 20.09.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 22.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 13.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 21.02.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 18.02.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı
FİNANSMAN BONOSU 14.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI/ kesin alım satım pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARAÇLARI 750000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010376


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 54.940.825 % 10,00  
FENER 26,42 114.005.475 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.064.065 % 9,99  
MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.565.776 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7730 14,7791 % 0,09  
Euro 16,2221 16,2784 % 0,87  
Sterlin 19,2107 19,3071 % 0,11  
Frank 15,7265 15,8212 % -0,02  
Riyal 3,9289 3,9486 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 -24,31  
Altın Gr. 930 930 -10,94  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 -0,68  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 -0,31  
B. Petrol 107 107 -5,90  
Seans Raporu 18:05
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