***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2022 17:46
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
FİNANSMAN BONOSU 30.12.2021 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 12.04.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 06.05.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 23.05.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 06.06.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034335
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0876
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2656
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7638
En Düşük
17,4621
18:05989,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 15,98
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.597.215
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.294.912
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.142.098
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.552.358
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.877.872
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.608.935
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.844.161
|% -9,94
|
|TSKB
|2,12
|620.587.206
|% -7,83
|
|CASA
|126,00
|504.954
|% -7,22
|
|COSMO
|9,51
|389.007
|% -7,22
|
|THYAO
|49,46
|4.003.367.170
|% 0,41
|
|SASA
|40,20
|3.284.223.439
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.701.701.675
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,21
|1.706.399.584
|% 0,73
|
|SISE
|21,04
|1.651.096.157
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,83
|2.701.701.675
|% 4,37
|
|TSKB
|2,12
|620.587.206
|% -7,83
|
|EKGYO
|2,81
|702.957.861
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.166.262.876
|% 2,11
|
|SKBNK
|1,26
|203.594.788
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4657
|16,4926
|% 0,61
|
|Euro
|17,7142
|17,7763
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6109
|20,7142
|% 1,01
|
|Frank
|17,0974
|17,2004
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3776
|4,3996
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|21,43
|
|Altın Gr.
|988
|988
|14,95
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,26
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58ESEN
Yüzde 5.02 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 147 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
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