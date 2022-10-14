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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2022 17:45
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
FİNANSMAN BONOSU 30.12.2021 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 19.08.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 12.10.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 18.10.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072309


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 151.467.800 % 10,00  
PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5905 18,5926 % 0,28  
Euro 18,0881 18,0985 % -0,26  
Sterlin 20,7626 20,8667 % -0,99  
Frank 18,4217 18,5326 % -0,21  
Riyal 4,9315 4,9563 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 984 984 -10,65  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.640 6.723 -67,00  
Yarım 3.236 3.283 -37,00  
Çeyrek 1.621 1.641 -18,00  
Seans Raporu 18:05
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