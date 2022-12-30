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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2022 16:19
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARAÇLARI 1050000000 TRY Yurtiçi 26.05.2022 26.05.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARAÇLARI 1100000000 TRY Yurtiçi 29.12.2022 29.12.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091517


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BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 22,88 10.001.132 % 10,00  
TERA 19,48 3.400.253 % 9,99  
ERCB 178,50 461.135.350 % 9,98  
SAMAT 19,32 92.194.820 % 9,96  
COSMO 121,50 6.058.499 % 9,95  
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17:37 Alış Satış %  
Dolar 18,7132 18,7223 % 0,09  
Euro 19,9807 19,9912 % 0,02  
Sterlin 22,5522 22,6653 % 0,20  
Frank 20,2373 20,3592 % 0,23  
Riyal 4,9659 4,9908 % 0,12  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 5,96  
Altın Gr. 1.095 1.095 3,45  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.391 7.451 18,00  
Yarım 3.579 3.641 8,00  
Çeyrek 1.795 1.820 4,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,74 -0,18  
Gümüş Gr. 14,35 14,37 -0,01  
B. Petrol 83,77 83,77 0,31  
Seans Raporu 17:37
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