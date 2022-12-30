***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 16:19
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARAÇLARI 1050000000 TRY Yurtiçi 26.05.2022 26.05.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARAÇLARI 1100000000 TRY Yurtiçi 29.12.2022 29.12.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091517
BIST
17:395.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,98
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:3918,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:3920,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:391.096,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.096,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.400.253
|% 9,99
|
|ERCB
|178,50
|461.135.350
|% 9,98
|
|SAMAT
|19,32
|92.194.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.027.772
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.948.667
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|409.313.007
|% -6,30
|
|ASELS
|63,05
|10.144.190.574
|% 7,23
|
|THYAO
|142,00
|5.979.618.181
|% -0,21
|
|TUPRS
|532,40
|5.091.953.255
|% 5,11
|
|TCELL
|38,74
|5.059.889.914
|% 1,41
|
|TTKOM
|24,92
|4.332.773.787
|% 7,32
|
|EKGYO
|8,87
|4.194.426.244
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,63
|3.694.895.024
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,87
|2.796.752.323
|% -1,08
|
|PETKM
|20,14
|4.320.616.715
|% 1,41
|
|ISCTR
|12,91
|2.697.658.992
|% -0,08
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7132
|18,7223
|% 0,09
|
|Euro
|19,9807
|19,9912
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5522
|22,6653
|% 0,20
|
|Frank
|20,2373
|20,3592
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.391
|7.451
|18,00
|
|Yarım
|3.579
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,31
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51SMRTG
Yüzde 4.05 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 248, 427 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 5, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 101, 056.00 milyon TL de
-
17:50EDIP
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 434 adet işlem
-
17:49ERCB
Yüzde 9.98 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 808 adet işlem
-
17:47KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 3, 461.90 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 819 adet işlem