Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2023 17:12
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
FİNANSMAN BONOSU 28.10.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 29.12.2022 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 10.01.2023 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095384


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:585.335
Değişim :  4,26% |  218,10
Açılış :  5.121  
Önceki Kapanış :  5.116  
En Yüksek
5.350 En Düşük
4.961
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 28,82 41.644.313 % 10,00  
KRDMB 16,72 100.122.263 % 10,00  
HKTM 61,65 61.858.178 % 9,99  
TETMT 278,60 4.849.689 % 9,99  
GMTAS 5,73 39.760.688 % 9,98  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Dolar 18,7521 18,7615 % -0,01  
Euro 19,7503 19,7630 % -0,01  
Sterlin 22,3070 22,4189 % 0,08  
Frank 19,9789 20,0992 % 0,10  
Riyal 4,9784 5,0034 % 0,03  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 14,77  
Altın Gr. 1.110 1.110 3,89  
Cumhuriyet 7.503 7.617 18,00  
Tam 7.540 7.602 14,00  
Yarım 3.651 3.716 7,00  
Çeyrek 1.831 1.858 4,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 0,41  
Gümüş Gr. 14,14 14,16 0,13  
B. Petrol 78,77 78,77 0,08  
Seans Raporu 16:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru