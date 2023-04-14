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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 11:48
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
FİNANSMAN BONOSU 07.04.2023 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 18.04.2023 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş./Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138178


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BIST En Aktif Hisseler13:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 19.580.205 % 10,00  
VKFYO 7,92 10.692.825 % 10,00  
GRNYO 4,97 31.393.065 % 9,96  
CVKMD 127,00 2.786.634 % 9,96  
KOPOL 29,62 984.806 % 9,95  
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13:38 Alış Satış %  
Dolar 19,3650 19,3686 % 0,26  
Euro 21,4122 21,4331 % 0,37  
Sterlin 24,1719 24,2931 % 0,15  
Frank 21,7460 21,8770 % 0,46  
Riyal 5,1490 5,1749 % 0,22  
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13:38 Alış Satış %  
Altın Ons 2.040 2.040 -0,18  
Altın Gr. 1.270 1.270 1,42  
Cumhuriyet 8.724 8.855 33,00  
Tam 8.778 8.854 63,00  
Yarım 4.287 4.332 30,00  
Çeyrek 2.144 2.166 15,00  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,22  
Gümüş Gr. 16,19 16,20 0,14  
B. Petrol 86,42 86,42 0,33  
Seans Raporu 13:38
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