***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.100.000 2.896 -12.196 -1.637.534 386.916 8.840.082 8.840.082Transferler386.916 -386.916Dönem Karı (Zararı)-1.806.533 1.806.533 1.806.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.669 -11.669 -11.669Dönem Sonu Bakiyeler10.100.000 -8.773 -12.196 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 7.021.880Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.100.000 -8.773 -12.196 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 12.196 -1.806.533 1.806.533 12.196 12.196Dönem Karı (Zararı)-21.123 -21.123 -21.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.553 -34.553 -34.553Dönem Sonu Bakiyeler10.100.000 -43.326 -3.057.151 -21.123 6.978.400 6.978.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.846 -82.275Dönem Karı (Zararı)-21.123 -1.806.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler185.887 2.015.424Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-19 9.921 10.961Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3 2.427.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3 2.427.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.261 35.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -9.261 35.678Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler267.944 92.443Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 267.944 92.443Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.639 15.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler7 -17.639 15.594Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -65.081 -566.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-228.610 -291.166Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 4 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122 -50İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -122 -50Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler393.463 -360.628İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 364.394 -402.574İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 29.069 41.946Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -630.993 3.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.993 1.491İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -628 -74İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.621 1.565Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.876 68.550İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 9.723 54.108İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 5.153 14.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.831 -4.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-24.027 -4.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.196 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.846 -82.275YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.846 -82.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 -63.846 -82.275DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ141.836 224.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ77.990 141.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 77.990 141.836Finansal Yatırımlar7 179.278 161.643Ticari Alacaklar176 57İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 176 57Diğer Alacaklar5.410.174 6.043.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 5.396.470 6.028.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 13.704 15.075Peşin Ödenmiş Giderler11 654.300 23.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 29.374 5.347ARA TOPLAM6.351.292 6.376.073TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.351.292 6.376.073DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar335.119 362.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 335.119 362.817Maddi Duran Varlıklar13 7.210 13.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 20.767 24.698Ertelenmiş Vergi Varlığı22 757.825 691.918TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.120.921 1.092.633TOPLAM VARLIKLAR7.472.213 7.468.706KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar58.080 52.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.113 1.741İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 56.967 50.346Diğer Borçlar256.329 241.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 117.330 107.607İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 138.999 133.846Kısa Vadeli Karşılıklar19 25.273 16.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 25.273 16.996ARA TOPLAM339.682 310.536TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER339.682 310.536UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar152.411 135.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 152.411 135.396Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.720 894TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.131 136.290TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER493.813 446.826ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.978.400 7.021.880Ödenmiş Sermaye17 10.100.000 10.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.326 -20.969Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.326 -8.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -43.326 -8.773Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 -12.196Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -3.057.151 -1.250.618Net Dönem Karı veya Zararı-21.123 -1.806.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.978.400 7.021.880TOPLAM KAYNAKLAR7.472.213 7.468.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 38 119TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38 119BRÜT KAR (ZARAR)38 119Genel Yönetim Giderleri19 -690.875 -3.222.632Pazarlama Giderleri19 -21.838 -25.961Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 39.502 315.880Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -123.424 -138.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-796.597 -3.071.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-796.597 -3.071.339Finansman Gelirleri21 709.756 701.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-86.841 -2.370.181Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri65.718 563.648Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 65.718 563.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.123 -1.806.533DÖNEM KARI (ZARARI)-21.123 -1.806.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-21.123 -1.806.533Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.553 -23.865Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -44.299 -14.960Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -12.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.746 3.291Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9.746 3.291Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.553 -23.865TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.676 -1.830.398Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-55.676 -1.830.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841844BIST