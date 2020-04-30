***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:11
***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.100.000 2.896 -12.196 -1.637.534 386.916 8.840.082 8.840.082
Transferler
386.916 -386.916
Dönem Karı (Zararı)
-1.806.533 1.806.533 1.806.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.669 -11.669 -11.669
Dönem Sonu Bakiyeler
10.100.000 -8.773 -12.196 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 7.021.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.100.000 -8.773 -12.196 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 12.196 -1.806.533 1.806.533 12.196 12.196
Dönem Karı (Zararı)
-21.123 -21.123 -21.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.553 -34.553 -34.553
Dönem Sonu Bakiyeler
10.100.000 -43.326 -3.057.151 -21.123 6.978.400 6.978.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.846 -82.275
Dönem Karı (Zararı)
-21.123 -1.806.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
185.887 2.015.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-19 9.921 10.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3 2.427.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3 2.427.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.261 35.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -9.261 35.678
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
267.944 92.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 267.944 92.443
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.639 15.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -17.639 15.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -65.081 -566.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-228.610 -291.166
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 4 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122 -50
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -122 -50
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
393.463 -360.628
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 364.394 -402.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 29.069 41.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -630.993 3.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.993 1.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -628 -74
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.621 1.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.876 68.550
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 9.723 54.108
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.153 14.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.831 -4.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.027 -4.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.196 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.846 -82.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.846 -82.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -63.846 -82.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.836 224.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.990 141.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 77.990 141.836
Finansal Yatırımlar
7 179.278 161.643
Ticari Alacaklar
176 57
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 176 57
Diğer Alacaklar
5.410.174 6.043.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 5.396.470 6.028.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.704 15.075
Peşin Ödenmiş Giderler
11 654.300 23.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 29.374 5.347
ARA TOPLAM
6.351.292 6.376.073
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.351.292 6.376.073
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
335.119 362.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 335.119 362.817
Maddi Duran Varlıklar
13 7.210 13.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 20.767 24.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 757.825 691.918
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.120.921 1.092.633
TOPLAM VARLIKLAR
7.472.213 7.468.706
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
58.080 52.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.113 1.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 56.967 50.346
Diğer Borçlar
256.329 241.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 117.330 107.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 138.999 133.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 25.273 16.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 25.273 16.996
ARA TOPLAM
339.682 310.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.682 310.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.411 135.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 152.411 135.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.720 894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.131 136.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
493.813 446.826
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.978.400 7.021.880
Ödenmiş Sermaye
17 10.100.000 10.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.326 -20.969
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.326 -8.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -43.326 -8.773
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 -12.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -3.057.151 -1.250.618
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.123 -1.806.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.978.400 7.021.880
TOPLAM KAYNAKLAR
7.472.213 7.468.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 38 119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38 119
BRÜT KAR (ZARAR)
38 119
Genel Yönetim Giderleri
19 -690.875 -3.222.632
Pazarlama Giderleri
19 -21.838 -25.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 39.502 315.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -123.424 -138.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-796.597 -3.071.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-796.597 -3.071.339
Finansman Gelirleri
21 709.756 701.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.841 -2.370.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
65.718 563.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 65.718 563.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.123 -1.806.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.123 -1.806.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.123 -1.806.533
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.553 -23.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -44.299 -14.960
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -12.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.746 3.291
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9.746 3.291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.553 -23.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.676 -1.830.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-55.676 -1.830.398
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841844
BIST