***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.100.000 -8.773 -12.196 -1.250.618 -1.806.533 7.021.880 7.021.880Transferler12.196 -1.806.533 1.806.533 12.196 12.196Dönem Karı (Zararı)-21.123 -21.123 -21.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.553 -34.553 -34.553Dönem Sonu Bakiyeler10.100.000 -43.326 -3.057.151 -21.123 6.978.400 6.978.400Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.100.000 -43.326 -3.057.151 -21.123 6.978.400 6.978.400Transferler-21.123 21.123 0Dönem Karı (Zararı)-75.062 75.062 75.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.269 -12.269 -12.269Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-20.619 -20.619 -20.619Dönem Sonu Bakiyeler10.100.000 -55.595 -3.098.893 -75.062 6.870.450 6.870.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.019 -63.846Dönem Karı (Zararı)-75.062 -21.123Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.684 185.887Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-19 7.389 9.921Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 3Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 3Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-24.677 -9.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -24.677 -9.261Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.856 267.944Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 84.856 267.944Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.426 -17.639Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler7 -25.426 -17.639Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -28.458 -65.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler68.397 -228.610Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 0 4Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86 -122İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -86 -122Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-429.294 393.463İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 190.150 364.394İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -619.444 29.069Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 573.078 -630.993Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.506 5.993İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 8 -628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.498 6.621Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-108.989 14.876İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -102.999 9.723İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -5.990 5.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.182 -11.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28.182 -24.027Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 12.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.019 -63.846YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.019 -63.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 7.019 -63.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ77.990 141.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ85.009 77.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 85.009 77.990Finansal Yatırımlar7 204.705 179.278Ticari Alacaklar262 176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 262 176Diğer Alacaklar5.758.450 5.410.174İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 5.121.464 5.396.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 636.986 13.704Peşin Ödenmiş Giderler11 81.222 654.300Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.192 29.374ARA TOPLAM6.130.840 6.351.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.130.840 6.351.292DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar331.281 335.119İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 331.281 335.119Maddi Duran Varlıklar13 3.752 7.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 16.836 20.767Ertelenmiş Vergi Varlığı22 771.645 757.825TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.123.514 1.120.921TOPLAM VARLIKLAR7.254.354 7.472.213KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar63.588 58.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.121 1.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 62.467 56.967Diğer Borçlar147.340 256.329İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 14.371 117.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 132.969 138.999Kısa Vadeli Karşılıklar19 22.184 25.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 22.184 25.273ARA TOPLAM233.112 339.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.112 339.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar143.092 152.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 143.092 152.411Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 7.700 1.720TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.792 154.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER383.904 493.813ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.870.450 6.978.400Ödenmiş Sermaye17 10.100.000 10.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.595 -43.326Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.595 -43.326Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -55.595 -43.326Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -3.098.893 -3.057.151Net Dönem Karı veya Zararı-75.062 -21.123TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.870.450 6.978.400TOPLAM KAYNAKLAR7.254.354 7.472.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 44 38TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44 38BRÜT KAR (ZARAR)44 38Genel Yönetim Giderleri19 -682.706 -690.875Pazarlama Giderleri19 -34.509 -21.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 44.226 39.502Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -61.577 -123.424ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-734.522 -796.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-734.522 -796.597Finansman Gelirleri21 655.080 709.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-79.442 -86.841Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.380 65.718Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 4.380 65.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-75.062 -21.123DÖNEM KARI (ZARARI)-75.062 -21.123Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-75.062 -21.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.269 -34.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -15.729 -44.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.460 9.746Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi3.460 9.746Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.269 -34.553TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-87.331 -55.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-87.331 -55.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922680BIST