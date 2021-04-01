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***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.04.2021 18:13



***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/04/2021
Karar Sayısı
2021-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:01.04.2021
KARAR SAYISI:2021-01
YÖNETİM KURULUMUZUN 01.04.2021 TARİH VE 2021-01 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI İLE ONAYLANAN,
A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının Yönetim Kurulu olarak tarafımızca incelendiğini,
B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların şirketin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş
Ali ARSLAN                        Feyzullah ÖNER
Yönetim Kurulu Başkanı        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922682


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Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,03  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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