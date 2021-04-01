***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/04/2021Karar Sayısı2021-01Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ:01.04.2021KARAR SAYISI:2021-01YÖNETİM KURULUMUZUN 01.04.2021 TARİH VE 2021-01 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI İLE ONAYLANAN,A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının Yönetim Kurulu olarak tarafımızca incelendiğini,B) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların şirketin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.ŞAli ARSLAN Feyzullah ÖNERYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922682BIST