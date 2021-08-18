***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 18:11
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/08/2021
Açıklamalar
2021 - 6 Aylık Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959036
BIST
17:081.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.445
En Düşük
1.434
17:088,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0755
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:089,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:08487,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,21
|Açılış
|: 487,87
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DMSAS
|8,04
|115.059.387
|% 17,03
|
|PENTA
|90,30
|16.312.025
|% 16,82
|
|DOBUR
|23,24
|2.693.247
|% 14,03
|
|KTSKR
|52,35
|93.734.754
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.249.778
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,56
|38.381.503
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|8.079.229
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|ALKIM
|15,58
|116.582.084
|% -6,59
|
|GARAN
|9,34
|884.106.651
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|672.254.460
|% -3,86
|
|SISE
|8,72
|518.958.391
|% 1,16
|
|EREGL
|18,60
|515.403.423
|% -2,36
|
|THYAO
|12,27
|510.738.214
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,85
|375.705.748
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|168.382.692
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|247.651.268
|% -1,16
|
|GARAN
|9,34
|884.106.651
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|672.254.460
|% -3,86
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5201
|8,5224
|% 0,88
|
|Euro
|9,9693
|9,9785
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,6351
|11,6934
|% 0,41
|
|Frank
|9,2595
|9,3152
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% 0,92
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,12
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-1,82
|
Seans Raporu
17:06
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