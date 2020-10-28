***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2020 23:01
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 55.050.000 352.828 133.954.600 -157.350.246 -57.584.246 -25.577.064 -25.577.064
Transferler
-57.584.246 57.584.246
Dönem Karı (Zararı)
16.038.362 16.038.362 16.038.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
295.006 295.006 295.006
Sermaye Avansı
205.145.525 205.145.525 205.145.525
Dönem Sonu Bakiyeler
21 55.050.000 352.828 205.145.525 133.954.600 295.006 -214.934.492 16.038.362 195.901.829 195.901.829
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 74.050.000 352.828 319.954.600 196.541 -214.934.492 33.203.470 212.822.947 -29 212.822.918
Transferler
33.203.470 -33.203.470
Dönem Karı (Zararı)
3.501.464 3.501.464 -3 3.501.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-886.928 -886.928 -886.928
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
378.000.000 157.000.000 -213.379.007 0 321.620.993 321.620.993
Dönem Sonu Bakiyeler
21 452.050.000 352.828 476.954.600 -690.387 -395.110.029 3.501.464 537.058.476 -3 537.058.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-764.944.732 -428.596.090
Dönem Karı (Zararı)
3.501.461 16.038.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.501.461 16.038.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-174.177.731 32.345.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 10.835.359 9.345.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.193.646 152.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.464.422 152.313
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 729.224 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.619.951 30.043.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 35.591.332 29.182.841
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -916.747 -596.127
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 2.945.366 1.456.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.530.325 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -13.530.325 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 4.664.171 4.139.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 11.981.381 -11.335.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-227.941.914 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-594.078.400 -476.862.614
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 994.609 47.581
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 164.450.535 -493.198.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 186.839.733 -123.259.785
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.216.795.257 -30.248.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.346.091 207.511.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 645.446 68.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -294.012.995 234.847.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.453.438 -272.630.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
310.788.059 -224.709.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
222.665.379 -47.920.130
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-764.754.670 -428.478.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -190.062 -117.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-306.121.584 115.292.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.375.251 124.863
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -4.352.911 124.863
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -22.340 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.231.395 -4.630.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -32.231.395 -4.399.143
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -231.253
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -269.514.938 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 119.797.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.169.421.227 309.658.389
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
535.000.000 205.145.525
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 535.000.000 205.145.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 670.012.559 133.695.705
Ödenen Faiz
26 -35.591.332 -29.182.841
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.354.911 -3.645.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.354.911 -3.645.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.222.257 28.547.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.577.168 24.901.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 103.577.168 5.222.257
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 293.219 1.287.828
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
512.155.708 679.551.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 352.384.108 617.681.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 159.771.600 61.869.983
Diğer Alacaklar
92.008.163 278.847.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 88.117.646 274.674.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.890.517 4.173.016
Türev Araçlar
17 13.530.325 0
Stoklar
10 1.316.139.533 99.344.276
Peşin Ödenmiş Giderler
118.088.468 550.698.754
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 29.518.356 538.395.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 88.570.112 12.303.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 156.138 96.720
Diğer Dönen Varlıklar
125.031.117 3.377.467
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 125.031.117 3.377.467
ARA TOPLAM
2.280.979.839 1.618.426.807
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.280.979.839 1.618.426.807
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 0 0
Diğer Alacaklar
1.857.000 1.857.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.857.000 1.857.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 9.060.400 13.724.571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 318.878.112 52.281.263
Maddi Duran Varlıklar
14 193.445.888 160.810.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 169.506.582 173.447.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 505.343 510.386
Peşin Ödenmiş Giderler
109.289 130
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 109.289 130
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 62.549.608 59.794.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
755.912.222 462.426.025
TOPLAM VARLIKLAR
3.036.892.061 2.080.852.832
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 488.317.441 399.831.559
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
488.317.441 399.831.559
Banka Kredileri
7 483.034.941 392.299.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.282.500 7.532.369
Ticari Borçlar
368.059.976 338.630.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 306.566.332 317.336.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 61.493.644 21.294.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 883.120 237.674
Diğer Borçlar
411.838.763 705.851.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 403.757.593 705.241.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.081.170 610.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
393.424.283 170.759.358
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 249.357.379 164.332.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 144.066.904 6.426.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.099.372 44.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 370.148 44.868
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 729.224 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.055 3.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 4.055 3.601
ARA TOPLAM
1.663.627.010 1.615.359.450
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.663.627.010 1.615.359.450
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
821.186.155 241.223.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
821.186.155 241.223.805
Banka Kredileri
7 656.835.087 75.308.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 164.351.068 165.915.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.066.681 206.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.066.681 206.929
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 13.953.742 11.239.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
836.206.578 252.670.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.499.833.588 1.868.029.914
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
537.058.476 212.822.947
Ödenmiş Sermaye
21 452.050.000 74.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları
352.828 352.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 476.954.600 319.954.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-690.387 196.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-690.387 196.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -690.387 196.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -395.110.029 -214.934.492
Net Dönem Karı veya Zararı
3.501.464 33.203.470
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -29
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
537.058.473 212.822.918
TOPLAM KAYNAKLAR
3.036.892.061 2.080.852.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 8.999.323 3.826.425
Satışların Maliyeti
22 -7.687.631 -4.106.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.311.692 -279.788
BRÜT KAR (ZARAR)
1.311.692 -279.788
Genel Yönetim Giderleri
23 -13.526.930 -19.011.447
Pazarlama Giderleri
23 -510.671 -977.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 615.341.871 390.103.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -579.664.200 -359.162.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.951.762 10.672.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 49.135.368 42.648.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.038.245 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-4.664.171 -4.139.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.384.714 49.180.973
Finansman Gelirleri
26 275.942.676 82.413.995
Finansman Giderleri
26 -324.844.548 -126.891.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.482.842 4.702.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.981.381 11.335.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.981.381 11.335.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.501.461 16.038.362
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.501.461 16.038.362
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 0
Ana Ortaklık Payları
3.501.464 16.038.362
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-886.928 295.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.137.087 378.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
250.159 -83.207
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 250.159 -83.207
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-886.928 295.006
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.614.533 16.333.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.614.533 16.333.368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884734
BIST