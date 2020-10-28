***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 55.050.000 352.828 133.954.600 -157.350.246 -57.584.246 -25.577.064 -25.577.064Transferler-57.584.246 57.584.246Dönem Karı (Zararı)16.038.362 16.038.362 16.038.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)295.006 295.006 295.006Sermaye Avansı205.145.525 205.145.525 205.145.525Dönem Sonu Bakiyeler21 55.050.000 352.828 205.145.525 133.954.600 295.006 -214.934.492 16.038.362 195.901.829 195.901.829Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 74.050.000 352.828 319.954.600 196.541 -214.934.492 33.203.470 212.822.947 -29 212.822.918Transferler33.203.470 -33.203.470Dönem Karı (Zararı)3.501.464 3.501.464 -3 3.501.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-886.928 -886.928 -886.928Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi378.000.000 157.000.000 -213.379.007 0 321.620.993 321.620.993Dönem Sonu Bakiyeler21 452.050.000 352.828 476.954.600 -690.387 -395.110.029 3.501.464 537.058.476 -3 537.058.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-764.944.732 -428.596.090Dönem Karı (Zararı)3.501.461 16.038.362Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.501.461 16.038.362Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-174.177.731 32.345.523Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 10.835.359 9.345.694Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.193.646 152.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.464.422 152.313Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 729.224 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.619.951 30.043.029Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 35.591.332 29.182.841Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -916.747 -596.127Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 2.945.366 1.456.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.530.325 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -13.530.325 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 4.664.171 4.139.874Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 11.981.381 -11.335.387Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-227.941.914 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-594.078.400 -476.862.614Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 994.609 47.581Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 164.450.535 -493.198.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 186.839.733 -123.259.785Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.216.795.257 -30.248.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 30.346.091 207.511.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 645.446 68.285Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -294.012.995 234.847.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler533.453.438 -272.630.011Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)310.788.059 -224.709.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)222.665.379 -47.920.130Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-764.754.670 -428.478.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -190.062 -117.361YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-306.121.584 115.292.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.375.251 124.863Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -4.352.911 124.863Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -22.340 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.231.395 -4.630.396Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -32.231.395 -4.399.143Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 -231.253Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -269.514.938 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 119.797.688FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.169.421.227 309.658.389Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri535.000.000 205.145.525Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 535.000.000 205.145.525Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 670.012.559 133.695.705Ödenen Faiz26 -35.591.332 -29.182.841YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.354.911 -3.645.546NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.354.911 -3.645.546DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.222.257 28.547.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.577.168 24.901.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 103.577.168 5.222.257Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları6 293.219 1.287.828Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar512.155.708 679.551.609İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 352.384.108 617.681.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 159.771.600 61.869.983Diğer Alacaklar92.008.163 278.847.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 88.117.646 274.674.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.890.517 4.173.016Türev Araçlar17 13.530.325 0Stoklar10 1.316.139.533 99.344.276Peşin Ödenmiş Giderler118.088.468 550.698.754İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 29.518.356 538.395.644İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 88.570.112 12.303.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 156.138 96.720Diğer Dönen Varlıklar125.031.117 3.377.467İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 125.031.117 3.377.467ARA TOPLAM2.280.979.839 1.618.426.807TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.280.979.839 1.618.426.807DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Diğer Alacaklar1.857.000 1.857.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.857.000 1.857.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 9.060.400 13.724.571Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 318.878.112 52.281.263Maddi Duran Varlıklar14 193.445.888 160.810.287Kullanım Hakkı Varlıkları16 169.506.582 173.447.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 505.343 510.386Peşin Ödenmiş Giderler109.289 130İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 109.289 130Ertelenmiş Vergi Varlığı29 62.549.608 59.794.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR755.912.222 462.426.025TOPLAM VARLIKLAR3.036.892.061 2.080.852.832KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 488.317.441 399.831.559İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar488.317.441 399.831.559Banka Kredileri7 483.034.941 392.299.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.282.500 7.532.369Ticari Borçlar368.059.976 338.630.632İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 306.566.332 317.336.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 61.493.644 21.294.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 883.120 237.674Diğer Borçlar411.838.763 705.851.758İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 403.757.593 705.241.515İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.081.170 610.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)393.424.283 170.759.358İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 249.357.379 164.332.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 144.066.904 6.426.985Kısa Vadeli Karşılıklar1.099.372 44.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 370.148 44.868Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 729.224 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.055 3.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 4.055 3.601ARA TOPLAM1.663.627.010 1.615.359.450TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.663.627.010 1.615.359.450UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar821.186.155 241.223.805İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar821.186.155 241.223.805Banka Kredileri7 656.835.087 75.308.410Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 164.351.068 165.915.395Uzun Vadeli Karşılıklar1.066.681 206.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.066.681 206.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 13.953.742 11.239.730TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER836.206.578 252.670.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.499.833.588 1.868.029.914ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar537.058.476 212.822.947Ödenmiş Sermaye21 452.050.000 74.050.000Sermaye Düzeltme Farkları352.828 352.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 476.954.600 319.954.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-690.387 196.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-690.387 196.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -690.387 196.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -395.110.029 -214.934.492Net Dönem Karı veya Zararı3.501.464 33.203.470Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3 -29TOPLAM ÖZKAYNAKLAR537.058.473 212.822.918TOPLAM KAYNAKLAR3.036.892.061 2.080.852.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 8.999.323 3.826.425Satışların Maliyeti22 -7.687.631 -4.106.213TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.311.692 -279.788BRÜT KAR (ZARAR)1.311.692 -279.788Genel Yönetim Giderleri23 -13.526.930 -19.011.447Pazarlama Giderleri23 -510.671 -977.153Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 615.341.871 390.103.289Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -579.664.200 -359.162.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.951.762 10.672.018Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 49.135.368 42.648.829Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -3.038.245 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-4.664.171 -4.139.874FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.384.714 49.180.973Finansman Gelirleri26 275.942.676 82.413.995Finansman Giderleri26 -324.844.548 -126.891.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.482.842 4.702.975Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.981.381 11.335.387Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -11.981.381 11.335.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.501.461 16.038.362DÖNEM KARI (ZARARI)3.501.461 16.038.362Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3 0Ana Ortaklık Payları3.501.464 16.038.362Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-886.928 295.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -1.137.087 378.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler250.159 -83.207Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 250.159 -83.207Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-886.928 295.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.614.533 16.333.368Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.614.533 16.333.368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884734BIST