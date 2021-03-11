***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.050.000 352.828 133.954.600 -157.350.246 -57.584.246 -25.577.064 -25.577.064Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-57.584.246 57.584.246 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)31.291.328 31.291.328 -29 31.291.299Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)196.541 196.541 196.541Sermaye Arttırımı19.000.000 186.000.000 205.000.000 205.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler74.050.000 352.828 319.954.600 196.541 -214.934.492 31.291.328 210.910.805 -29 210.910.776Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.050.000 352.828 319.954.600 -214.934.492 31.291.328 210.910.805 -29 210.910.776Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler31.291.328 -31.291.328 -29 -29Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-54.329.430 -54.329.430 5 -54.329.425Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-873.282 -873.282 -873.282Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi378.000.000 157.000.000 -213.379.008 321.620.992 321.620.992Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler452.050.000 352.828 476.954.600 -676.741 -397.022.172 -54.329.430 477.329.085 -24 477.329.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI303.032.659 -434.138.978Dönem Karı (Zararı)-54.329.454 31.291.299Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-54.329.454 31.291.299Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler128.411.932 66.040.153Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-116 16.203.231 9.345.694Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.997.561 4.790.088Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.997.561 4.790.088Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.906.127 -15.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 1.176.903 -15.935Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 729.224 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler123.148.079 61.984.800Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 118.148.494 66.079.515Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 6.565.610 760.644Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -1.566.025 -4.855.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -972.034 -1.746.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -2.872.451 -8.318.383Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.998.581 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler228.950.181 -531.470.430Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 992.547 -968.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler511.028.430 -255.376.912İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 511.028.430 -255.376.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.647.003 -214.046.682İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -67.647.003 -214.046.682Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -585.688.528 -38.125.712Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.182.623 201.066.666İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -259.182.623 201.066.666Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 9.225 59.167Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler269.343.658 239.025.316İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 269.343.658 239.025.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler360.094.475 -463.103.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)362.906.215 -498.582.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.811.740 35.478.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları303.032.659 -434.138.978YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-892.724.640 51.499.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.214.878 124.863Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 9.237.218 124.863Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 -22.340 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.448.681 -20.576.341Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -41.292.148 -20.196.567Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -156.533 -379.774Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -268.212.325 120.265.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -586.598.969 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -5.679.543 -48.314.978FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI689.724.018 359.314.667Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri321.620.992 205.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 205.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 321.620.992 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları486.251.520 220.394.182Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 486.251.520 220.394.182Ödenen Faiz27 -118.148.494 -66.079.515YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.032.037 -23.324.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.032.037 -23.324.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.222.257 28.547.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.254.294 5.222.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 105.254.294 5.222.257Finansal Yatırımlar6 295.281 1.287.828Ticari Alacaklar157.960.008 679.551.609İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 38.036.094 617.681.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 119.923.914 61.869.983Diğer Alacaklar348.351.899 278.847.896İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 340.738.311 274.674.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.613.588 4.173.016Stoklar11 685.032.804 99.344.276Peşin Ödenmiş Giderler68.329.085 550.698.884İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 0 538.395.644İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 68.329.085 12.303.240Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 363.725 96.720Diğer Dönen Varlıklar122.574.046 3.377.467İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 122.574.046 3.377.467ARA TOPLAM1.488.161.142 1.618.426.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.488.161.142 1.618.426.937DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 1.857.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 1.857.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 14.696.605 13.724.571Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 899.305.992 52.281.263Maddi Duran Varlıklar15 184.506.321 160.810.287Kullanım Hakkı Varlıkları17 53.994.521 48.314.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar631.489 510.386Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 631.489 510.386Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı30 75.096.579 59.794.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.228.231.507 337.293.109TOPLAM VARLIKLAR2.716.392.649 1.955.720.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar645.844.109 398.390.445İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar645.844.109 398.390.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.195.348 6.091.255Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 638.648.761 392.299.190Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar77.881.984 338.630.632İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 0 317.336.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 77.881.984 21.294.347Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 246.899 237.674Diğer Borçlar975.195.416 705.851.758İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 966.742.391 705.241.515İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.453.025 610.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)168.032.018 170.759.358İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 59.848.820 164.332.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 108.183.198 6.426.985Kısa Vadeli Karşılıklar953.518 44.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 224.294 44.868Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 729.224 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.404 3.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 5.404 3.601ARA TOPLAM1.868.159.348 1.613.918.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.868.159.348 1.613.918.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar358.242.131 119.444.275İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar358.242.131 119.444.275Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 50.936.656 44.135.865Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 307.305.475 75.308.410Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.011.379 206.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 1.011.379 206.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 11.650.730 11.239.730Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.904.240 130.890.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.239.063.588 1.744.809.270ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar477.329.085 210.910.805Ödenmiş Sermaye22 452.050.000 74.050.000Sermaye Düzeltme Farkları352.828 352.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 476.954.600 319.954.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-676.741 196.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-676.741 196.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -676.741 196.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 -397.022.172 -214.934.492Net Dönem Karı veya Zararı-54.329.430 31.291.328Kontrol Gücü Olmayan Paylar-24 -29TOPLAM ÖZKAYNAKLAR477.329.061 210.910.776TOPLAM KAYNAKLAR2.716.392.649 1.955.720.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 211.223.594 11.489.189Satışların Maliyeti23 -126.163.496 -8.051.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.060.098 3.437.206Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)85.060.098 3.437.206Genel Yönetim Giderleri24 -54.219.012 -40.646.564Pazarlama Giderleri24 -8.703.096 -2.170.783Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 75.192.376 116.056.290Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -120.020.188 -62.421.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.689.822 14.254.944Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 125.140.435 93.933.916Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -120.156 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar972.034 1.746.111FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.302.491 109.934.971Finansman Giderleri27 -160.504.396 -86.962.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-57.201.905 22.972.916Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.872.451 8.318.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 2.872.451 8.318.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-54.329.454 31.291.299DÖNEM KARI (ZARARI)-54.329.454 31.291.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24 -29Ana Ortaklık Payları-54.329.430 31.291.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-873.282 196.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -1.119.592 251.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler246.310 -55.435Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 246.310 -55.435Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-873.282 196.541TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.202.736 31.487.840Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24 -29Ana Ortaklık Payları-55.202.712 31.487.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917660BIST