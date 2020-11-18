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***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.11.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eryap Mühendislik İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin TRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 20 Mayıs 2021 Perşembe tarihli 3. kupon faiz oranı %8,57 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYPK2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 7,8 15,64 16,26 9.750.000 Evet
2 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 6,88 13,8 14,28
3 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 8,57 17,19 17,93
4
5
6
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889083


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SAFKR 8,51 201.138.796 % 7,45  
ALMAD 2,75 2.268.327 % 5,77  
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Frank 8,4213 8,4720 % 0,04  
Riyal 2,0493 2,0596 % 0,13  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 -3,88  
Altın Gr. 464 464 -1,46  
Cumhuriyet 3.088 3.134 -43,00  
Tam 3.073 3.153 -38,95  
Yarım 1.485 1.525 -18,84  
Çeyrek 745 763 -9,42  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 -0,02  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
B. Petrol 44,36 44,36 0,61  
Seans Raporu 16:51
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