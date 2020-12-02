***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2020 16:33
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimiz tarafından ihraç edilen 125.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.925.000 TL faiz ödemesi 02.12.2020 itibarıyla yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYPK2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 7,89 15,82 16,45 9.862.500 Evet
2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 6,34 12,7148 13,1202 7.925.000 Evet
3 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 8,63 17,31 18,06
4 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021
5 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022
6 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 125.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890968
BIST