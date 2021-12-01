***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSERYPK2224 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 01 Haziran 2022 Çarşamba tarihli 5. kupon faiz oranı %11,92 olarak belirlenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.11.2022Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERYPK2224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 7,89 15,82 16,45 9.862.500 Evet2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 6,34 12,7148 13,1202 7.925.000 Evet3 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 8,63 17,31 18,06 10.787.500 Evet4 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 10,98 22,02 23,245 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022 11,92 23,91 25,346 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar1092 gün vadeli 125.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980438BIST