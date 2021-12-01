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***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2021 16:13
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İ


***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSERYPK2224 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 4. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYPK2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 7,89 15,82 16,45 9.862.500 Evet
2 02.12.2020
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BURCE 26,40 16.776.809 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.606.881 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
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17:16 Alış Satış %  
Dolar 13,3161 13,3262 % -2,52  
Euro 15,1228 15,1593 % -2,36  
Sterlin 17,7884 17,8776 % -1,85  
Frank 14,4918 14,5791 % -2,28  
Riyal 3,5529 3,5708 % -2,19  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 16,64  
Altın Gr. 766 766 -12,30  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.034 5.166 77,60  
Yarım 2.433 2.499 37,54  
Çeyrek 1.220 1.249 18,77  
Gümüş.Ons 22,74 22,77 -0,03  
Gümüş Gr. 9,77 9,79 -0,23  
B. Petrol 70,91 70,91 1,68  
Seans Raporu 17:16
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