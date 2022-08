***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2022AçıklamalarEROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİFAALİYET RAPORU2022 YILI6 AYLIKİÇİNDEKİLERSayfa1) Genel Bilgiler…………………………………………………………………………………………………………………………....….41.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi………………………………………………………………………………….…………41.b) Şirket bilgileri……………………………………………………………………………………………………………………………...41.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemiİçerisindeki değişiklikler……………………………………………………………………………………………………………...41.d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar………………………………………….….41.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler…………………………..........41.f ) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındakifaaliyetleri hakkında bilgiler……………………………………………………………………………………………............52) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar……………………………………......52.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları......52.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler…………………………………..........53) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları……………………………………………………………………………........53.a) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler………………………………………………...........54) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler…………………………………………………..……...54.a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler………………………...........54.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetimorganının bu konudaki görüşü…………………………………………………………………………………………..........54.c) Şirketin, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler…………………………........64.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler……………………………………………………………….…..64.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar………...64.f ) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler………………………………………………………………………….………64.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkinaçıklamalar………………………………………………………………………………………………………………………….........64.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler……………………………………………………………………64.i ) Yıl içerisindeki olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında açıklayıcı bilgiler………………..………...64.j ) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleriçerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler……………………………………………………………………..74.k) Şirketler topluluğuna bağlı bilgiler………………………………..………………………………………………………….75) Finansal Durum……………………………………………………………………………………………………………………………….…85.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi vedeğerlendirilmesi……………………………………………………………………………………………………….…………….85.a.1) Genel değerlendirme……………………………………………………………………………………………….85.a.2) Karşılaştırmalı analiz……….………………………………………………………………….……………….…….85.b) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler…………….……..……………..85.c ) Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler…………………………………………………………………………………………….86) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi……………………………………………………………………….…....86.a) Risk Yönetim Politikası …………………………………………………………………………………………………............86.b) Riskin erken teşhisi Komitesi ……………………………………………………………………………………………........86.c) İleriye Dönük Riskler ………………………………………………………………………………………………………….......87) Diğer Hususlar……………………………………………………………………………………………….…………………………..77.a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklılarınve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyanolaylara ilişkin açıklamalar…………………………………………………………………………………………………..…..97.b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler………………………………………………………………………9EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU1) GENEL BİLGİLER1.a) Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 30.06.20221.b) Şirket BilgileriMerkezTicaret Sicil Numarası : 368095Ticaret unvanı : EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİMerkez Adresi : Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sit. B Apt.N114B/13Sarıyer İstanbulMerkez Telefon : (212) 653 27 00Merkez Faks : ( 212) 653 27 17E-Posta Adresi : muhasebe@eroglu.comİnternet Sitesi Adresi : www.skyland.com1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemiiçerisindeki değişiklikler- Hesap dönemi içerisindeki meydana gelen değişikliklerYoktur.- Pay Adeti ve Değeri : 1,00 TL'den toplam 537.500.000 Adet Pay.- Şirketin Sermayesi : 537.500.000,00 TL. Tamamı Ödenmiştir.- Ortaklık YapısıHissedar Adı SoyadıHisse AdediNominal TutarToplam Hisse TutarıNurettin EROĞLU107.445.3261 TL107.445.326 TLŞahin EROĞLU84.589.3591 TL84.589.359 TLÜmmet EROĞLU78.640.9191 TL78.640.919 TLYavuz EROĞLU79.954.3981 TL79.954.398 TLErk Pazarlama ve Giyim San.Tic.A.Ş.28.221.8561 TL28.221.856 TLEroğlu Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.71.015.8101 TL71.015.810 TLDiyenem Kumaş Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.84.081.3951 TL84.081.395 TLEroğlu Holding Anonim Şirketi3.083.5771 TL3.083.577 TLErpa Hazır Giyim İç ve Dış Ticaret A.Ş467.3601 TL467.360 TLToplam Sermaye Tutarı537.500.000 TL1 .d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar- İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgil er- Yönetim KurulumuzAdı SoyadıGöreviGörev Süresi Başlangıç – Bitiş BBitişNurettin EROĞLUBaşkan08.02.2030 – Devam EdiyorŞahin EROĞLUBaşkan Yardımcısı08.02.2030 – Devam EdiyorÜmmet EROĞLUÜye08.02.2030 – Devam Ediyor1.f) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketlekendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlerihakkında bilgilerYönetim kurulu, başkan ve üyelerimizin genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak her hangi bir işlem yapamazlar. .2022 6 aylık dönem içersinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmışlar ancak faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatlerŞirket bünyesinden yönetim kurulu başkanına ödeme yapılmamaktadır.2.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgilerBulunmamaktadır.3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI3.a) Şirket 2022 6 aylık faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmamıştır.Bulunmamaktadır.4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER4.a ) Şirket'in, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler01.01.-30.06.2022Demirbaşlar104.566.072Yapılmakta olan yatırımlar27.767.017Toplam38.830.3534.b) Şirketin, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının buKonudaki görüşüŞirketimizin iç denetimi, şirket içinde istihdam edilen meslek mensupları tarafından yapılmakta olup, her yıl belirtilen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, grubun konsolide mali tabloları, grup şirketlerinin mali tabloları ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır.İç denetim birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir.İç denetim birimimiz, şirket murakıplığına 2022 6 aylık faaliyet dönemi ile ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Şirket murakıbı tarafından Yönetim Kurulu'muza sunulan bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur.4.c) Şirketin , doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgilerDoğrudan İştirak ve bağlı ortaklıklarHisse AdediNominal TutarHisse OranıSermayeAkkom Müh. İnşaat Adi Ortaklığı (*)5.0001 TL%50,0010.000 TL(*) 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Akkom Müh.İnşaat Adi Ortaklığı tamamlanmış , elde edilen gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir.4.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgilerŞirketimizin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde her hangi bir değişiklik olmamıştırve 2022 6 aylık içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar- Kamu DenetimiŞirketimiz 2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde, herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.- Özel Denetim (Bağımsız Denetim)Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet yılı içerisinde, Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilgili denetim sonucu elde edilen veriler rapora bağlanarak Yönetim Kurulumuza tevdi edilmiştir.- Tam Tasdik DenetimiŞirketimiz 2022 Yılı tam tasdik denetimi hizmetini ETKİN DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'den almış ve yıl içerisinde muhtelif zamanlarda vergisel açıdan denetime tabi tutulmuştur.4.f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek niteliktekidavalar ve olası sonuçları hakkında bilgilerRapor tarihi itibariyle Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibi olup aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.AdetTutarLehe devam eden davalar873.079.813Lehe devam eden icra takipleri144.370.932Aleyhe devam eden davalarAleyhe devam eden icra takipleriŞirket yönetimi davaların tutarlarını kaybetme olasılıklarına değerlendirir ve kaybetme olasılığının kuvvetle muhtemel olması durumunda davalar için karşılık ayırır.4.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkinaçıklamalar2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmadık.4.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarınınyerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmelerŞirket'in birinci hedefi iştigal alanı çerçevesinde kar elde etmektir. Şirket bu amacını yerine getirmiş ve 6 aylık hedeflerine ulaşılmıştır.4.i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa kurula ilişkin bilgiler2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.4.j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleriçerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler2022 6 aylık dönem içersinde bağış ve yardım bulunmamaktadır.4.k) Bağlı olunan şirketler topluluğuna ait bilgilerYoktur.5) FİNANSAL DURUM5.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi vedeğerlendirilmesi5.a.1 )Genel değerlendirme :Şirketimizin 2022 6 aylık faaliyet dönemini 19.08.2022 tarihli bağımsız denetim raporu ile Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2022 6 aylık hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız denetim kapsamında denetlenmiş olup bu doğrultuda şirketimiz 2022 6 aylık (21.903.793) zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.639.197.351 TL olup karşılığında 1.125.044.797 TL Özkaynak bulunmaktadır.5.b)Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemlerHolding çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kredi pozisyonları çerçevesinde ileriye dönük maliyet çalışmalarının yapılması, bunun için gerekli finansal türev işlemlerinin değerlendirmeye alınarak grubun finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni alternatif kaynakların bulunması ve mevcut kredilerin bundan böyle grup şirketleri bazında kullanılması planlanan kredilerin mümkün olduğunca orta ve uzun vadede yapılandırılması,Grubun ihracat potansiyeli dikkate alınarak Eximbank kaynaklı krediye öncelik verilmesi.5.c)Kâr payı dağıtımı hakkında bilgilerKar dağıtım kararı alınmamıştır.6)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ6-a) Risk yönetimi politikasıYönetim kurulu tarafından riskler değerlendirilmektedir.6-b) Riskin Erken Teşhisi KomitesiYoktur.6-c) İleriye Dönük Risklerİleriye dönük ciddi bir risk görülmemektedir.7)DİĞER HUSUSLAR7.a) Faaliyet yılı sonrasında meydana gelen önemli olaylar:Şirket, iştiraki olan Akkom Mühendislik ve İnşaat Adi Ortaklığı'nı 1 Temmuz 2022 tarihinde iştiraklerinden çıkarmış yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.7.b) Uygun görülen ilave açıklama ve bilgiler:2022 6 aylık faaliyet dönemi verileri işbu Faaliyet Raporu ile açıklanmaya çalışılmıştır. Firmamız yapacağı yeni yatırımlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda kârlılığını artırarak bunun yanında dengeli büyümeyi hedeflemektedir.Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 19.08.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057376BIST