***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2022 21:47
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Açıklamalar
EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
2022 YILI
6 AYLIK
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1) Genel Bilgiler…………………………………………………………………………………………………………………………....….4
1.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi………………………………………………………………………………….…………4
1.b) Şirket bilgileri……………………………………………………………………………………………………………………………...4
1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
İçerisindeki değişiklikler……………………………………………………………………………………………………………...4
1.d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar………………………………………….….4
1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler…………………………..........4
1.f ) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki
faaliyetleri hakkında bilgiler……………………………………………………………………………………………............5
2) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar……………………………………......5
2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları......5
2.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,
sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler…………………………………..........5
3) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları……………………………………………………………………………........5
3.a) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler………………………………………………...........5
4) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler…………………………………………………..……...5
4.a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler………………………...........5
4.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüşü…………………………………………………………………………………………..........5
4.c) Şirketin, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler…………………………........6
4.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler……………………………………………………………….…..6
4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar………...6
4.f ) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler………………………………………………………………………….………6
4.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar………………………………………………………………………………………………………………………….........6
4.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler……………………………………………………………………6
4.i ) Yıl içerisindeki olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında açıklayıcı bilgiler………………..………...6
4.j ) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler……………………………………………………………………..7
4.k) Şirketler topluluğuna bağlı bilgiler………………………………..………………………………………………………….7
5) Finansal Durum……………………………………………………………………………………………………………………………….…8
5.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi ve
değerlendirilmesi……………………………………………………………………………………………………….…………….8
5.a.1) Genel değerlendirme……………………………………………………………………………………………….8
5.a.2) Karşılaştırmalı analiz……….………………………………………………………………….……………….…….8
5.b) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler…………….……..……………..8
5.c ) Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler…………………………………………………………………………………………….8
6) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi……………………………………………………………………….…....8
6.a) Risk Yönetim Politikası …………………………………………………………………………………………………............8
6.b) Riskin erken teşhisi Komitesi ……………………………………………………………………………………………........8
6.c) İleriye Dönük Riskler ………………………………………………………………………………………………………….......8
7) Diğer Hususlar……………………………………………………………………………………………….…………………………..7
7.a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların
ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan
olaylara ilişkin açıklamalar…………………………………………………………………………………………………..…..9
7.b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler………………………………………………………………………9
EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1) GENEL BİLGİLER
1.a) Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 30.06.2022
1.b) Şirket Bilgileri
Merkez
Ticaret Sicil Numarası : 368095
Ticaret unvanı : EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi : Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sit. B Apt.N114B/13
Sarıyer İstanbul
Merkez Telefon : (212) 653 27 00
Merkez Faks : ( 212) 653 27 17
E-Posta Adresi : muhasebe@eroglu.com
İnternet Sitesi Adresi : www.skyland.com
1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
içerisindeki değişiklikler
- Hesap dönemi içerisindeki meydana gelen değişiklikler
Yoktur.
- Pay Adeti ve Değeri : 1,00 TL'den toplam 537.500.000 Adet Pay.
- Şirketin Sermayesi : 537.500.000,00 TL. Tamamı Ödenmiştir.
- Ortaklık Yapısı
Hissedar Adı Soyadı
Hisse Adedi
Nominal Tutar
Toplam Hisse Tutarı
Nurettin EROĞLU
107.445.326
1 TL
107.445.326 TL
Şahin EROĞLU
84.589.359
1 TL
84.589.359 TL
Ümmet EROĞLU
78.640.919
1 TL
78.640.919 TL
Yavuz EROĞLU
79.954.398
1 TL
79.954.398 TL
Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic.A.Ş.
28.221.856
1 TL
28.221.856 TL
Eroğlu Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
71.015.810
1 TL
71.015.810 TL
Diyenem Kumaş Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.
84.081.395
1 TL
84.081.395 TL
Eroğlu Holding Anonim Şirketi
3.083.577
1 TL
3.083.577 TL
Erpa Hazır Giyim İç ve Dış Ticaret A.Ş
467.360
1 TL
467.360 TL
Toplam Sermaye Tutarı
537.500.000 TL
1 .d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
- İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgil er
- Yönetim Kurulumuz
Adı Soyadı
Görevi
Görev Süresi Başlangıç – Bitiş BBitiş
?
Nurettin EROĞLU
Başkan
08.02.2030 – Devam Ediyor
?
Şahin EROĞLU
Başkan Yardımcısı
08.02.2030 – Devam Ediyor
?
Ümmet EROĞLU
Üye
08.02.2030 – Devam Ediyor
1.f) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle
kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri
hakkında bilgiler
Yönetim kurulu, başkan ve üyelerimizin genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak her hangi bir işlem yapamazlar. .2022 6 aylık dönem içersinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmışlar ancak faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatler
Şirket bünyesinden yönetim kurulu başkanına ödeme yapılmamaktadır.
2.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,
sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.
3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
3.a) Şirket 2022 6 aylık faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmamıştır.
Bulunmamaktadır.
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.a ) Şirket'in, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler
01.01.-30.06.2022
Demirbaşlar
104.566.072
Yapılmakta olan yatırımlar
27.767.017
Toplam
38.830.353
4.b) Şirketin, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu
Konudaki görüşü
Şirketimizin iç denetimi, şirket içinde istihdam edilen meslek mensupları tarafından yapılmakta olup, her yıl belirtilen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, grubun konsolide mali tabloları, grup şirketlerinin mali tabloları ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır.
İç denetim birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir.
İç denetim birimimiz, şirket murakıplığına 2022 6 aylık faaliyet dönemi ile ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Şirket murakıbı tarafından Yönetim Kurulu'muza sunulan bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur.
4.c) Şirketin , doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
Doğrudan İştirak ve bağlı ortaklıklar
Hisse Adedi
Nominal Tutar
Hisse Oranı
Sermaye
Akkom Müh. İnşaat Adi Ortaklığı (*)
5.000
1 TL
%50,00
10.000 TL
(*) 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Akkom Müh.İnşaat Adi Ortaklığı tamamlanmış , elde edilen gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir.
4.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Şirketimizin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde her hangi bir değişiklik olmamıştır
ve 2022 6 aylık içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.
4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
- Kamu Denetimi
Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde, herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.
- Özel Denetim (Bağımsız Denetim)
Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet yılı içerisinde, Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilgili denetim sonucu elde edilen veriler rapora bağlanarak Yönetim Kurulumuza tevdi edilmiştir.
- Tam Tasdik Denetimi
Şirketimiz 2022 Yılı tam tasdik denetimi hizmetini ETKİN DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'den almış ve yıl içerisinde muhtelif zamanlarda vergisel açıdan denetime tabi tutulmuştur.
4.f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
Rapor tarihi itibariyle Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibi olup aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
Adet
Tutar
Lehe devam eden davalar
87
3.079.813
Lehe devam eden icra takipleri
14
4.370.932
Aleyhe devam eden davalar
-
-
Aleyhe devam eden icra takipleri
-
-
Şirket yönetimi davaların tutarlarını kaybetme olasılıklarına değerlendirir ve kaybetme olasılığının kuvvetle muhtemel olması durumunda davalar için karşılık ayırır.
4.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar
2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmadık.
4.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının
yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
Şirket'in birinci hedefi iştigal alanı çerçevesinde kar elde etmektir. Şirket bu amacını yerine getirmiş ve 6 aylık hedeflerine ulaşılmıştır.
4.i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa kurula ilişkin bilgiler
2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
4.j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
2022 6 aylık dönem içersinde bağış ve yardım bulunmamaktadır.
4.k) Bağlı olunan şirketler topluluğuna ait bilgiler
Yoktur.
5) FİNANSAL DURUM
5.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi ve
değerlendirilmesi
5.a.1 )Genel değerlendirme :
Şirketimizin 2022 6 aylık faaliyet dönemini 19.08.2022 tarihli bağımsız denetim raporu ile Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2022 6 aylık hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız denetim kapsamında denetlenmiş olup bu doğrultuda şirketimiz 2022 6 aylık (21.903.793) zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.639.197.351 TL olup karşılığında 1.125.044.797 TL Özkaynak bulunmaktadır.
5.b)Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Holding çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kredi pozisyonları çerçevesinde ileriye dönük maliyet çalışmalarının yapılması, bunun için gerekli finansal türev işlemlerinin değerlendirmeye alınarak grubun finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni alternatif kaynakların bulunması ve mevcut kredilerin bundan böyle grup şirketleri bazında kullanılması planlanan kredilerin mümkün olduğunca orta ve uzun vadede yapılandırılması,Grubun ihracat potansiyeli dikkate alınarak Eximbank kaynaklı krediye öncelik verilmesi.
5.c)Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler
Kar dağıtım kararı alınmamıştır.
6)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
6-a) Risk yönetimi politikası
Yönetim kurulu tarafından riskler değerlendirilmektedir.
6-b) Riskin Erken Teşhisi Komitesi
Yoktur.
6-c) İleriye Dönük Riskler
İleriye dönük ciddi bir risk görülmemektedir.
7)DİĞER HUSUSLAR
7.a) Faaliyet yılı sonrasında meydana gelen önemli olaylar:
Şirket, iştiraki olan Akkom Mühendislik ve İnşaat Adi Ortaklığı'nı 1 Temmuz 2022 tarihinde iştiraklerinden çıkarmış yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.
7.b) Uygun görülen ilave açıklama ve bilgiler:
2022 6 aylık faaliyet dönemi verileri işbu Faaliyet Raporu ile açıklanmaya çalışılmıştır. Firmamız yapacağı yeni yatırımlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda kârlılığını artırarak bunun yanında dengeli büyümeyi hedeflemektedir.
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 19.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057376
BIST