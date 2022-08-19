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***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

19.08.2022 21:47
***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Açıklamalar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FAALİYET RAPORU
 
 
2022 YILI
6 AYLIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 İÇİNDEKİLER
 
Sayfa
1) Genel Bilgiler…………………………………………………………………………………………………………………………....….4
1.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi………………………………………………………………………………….…………4
1.b) Şirket bilgileri……………………………………………………………………………………………………………………………...4
1.c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
İçerisindeki değişiklikler……………………………………………………………………………………………………………...4
1.d) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar………………………………………….….4
1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler…………………………..........4
1.f ) Varsa, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki
faaliyetleri hakkında bilgiler……………………………………………………………………………………………............5
 
 
 
2) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar……………………………………......5
2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları......5
2.b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,
sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler…………………………………..........5
 
3) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları……………………………………………………………………………........5
3.a) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler………………………………………………...........5
 
4) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler…………………………………………………..……...5
4.a) Şirketin, ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler………………………...........5
4.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüşü…………………………………………………………………………………………..........5
4.c) Şirketin, doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler…………………………........6
4.d) Şirketin, iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler……………………………………………………………….…..6
4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar………...6
4.f ) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler………………………………………………………………………….………6
4.g) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin
açıklamalar………………………………………………………………………………………………………………………….........6
4.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler……………………………………………………………………6
4.i ) Yıl içerisindeki olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında açıklayıcı bilgiler………………..………...6
4.j ) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler……………………………………………………………………..7
4.k) Şirketler topluluğuna bağlı bilgiler………………………………..………………………………………………………….7
 
 
5) Finansal Durum……………………………………………………………………………………………………………………………….…8
5.a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organlarının analizi ve
değerlendirilmesi……………………………………………………………………………………………………….…………….8
5.a.1) Genel değerlendirme……………………………………………………………………………………………….8
5.a.2) Karşılaştırmalı analiz……….………………………………………………………………….……………….…….8
5.b) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler…………….……..……………..8
5.c ) Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler…………………………………………………………………………………………….8
 
 
 
6) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi……………………………………………………………………….…....8
6.a) Risk Yönetim Politikası …………………………………………………………………………………………………............8
6.b) Riskin erken teşhisi Komitesi ……………………………………………………………………………………………........8
6.c) İleriye Dönük Riskler ………………………………………………………………………………………………………….......8
 
7) Diğer Hususlar……………………………………………………………………………………………….…………………………..7
7.a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların
ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan
olaylara ilişkin açıklamalar…………………………………………………………………………………………………..…..9
 
7.b) Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler………………………………………………………………………9
 
 
 
EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.06.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
 
1) GENEL BİLGİLER
1.a) Raporun  Ait Olduğu Dönem             : 01.01.2022 – 30.06.2022
 1.b)  Şirket  Bilgileri
Merkez
Ticaret Sicil Numarası                  : 368095
Ticaret unvanı                               : EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi                               : Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sit. B Apt.N114B/13
       Sarıyer İstanbul
               Merkez Telefon                             :  (212) 653 27 00
Merkez Faks                                  : ( 212) 653 27 17
E-Posta Adresi                               :  muhasebe@eroglu.com
İnternet Sitesi Adresi                     :     www.skyland.com    
 
 1.c)  Şirketin  organizasyon,  sermaye  ve ortaklık  yapıları  ile  bunlara  ilişkin  hesap  dönemi  
içerisindeki  değişiklikler
 
-     Hesap dönemi içerisindeki meydana gelen değişiklikler
                                    Yoktur.
 
-     Pay Adeti ve Değeri             :              1,00 TL'den toplam 537.500.000 Adet Pay.
 
-     Şirketin Sermayesi               :             537.500.000,00 TL. Tamamı Ödenmiştir.
 
-     Ortaklık Yapısı
 
    Hissedar Adı Soyadı
    Hisse Adedi
    Nominal Tutar
    Toplam Hisse Tutarı

    Nurettin EROĞLU
    107.445.326
    1 TL
    107.445.326  TL

    Şahin EROĞLU
    84.589.359
    1 TL
    84.589.359  TL

    Ümmet EROĞLU
    78.640.919
    1 TL
    78.640.919  TL

    Yavuz EROĞLU
    79.954.398
    1 TL
    79.954.398  TL

    Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic.A.Ş.
    28.221.856
    1 TL
    28.221.856  TL

    Eroğlu Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    71.015.810
    1 TL
    71.015.810  TL

    Diyenem Kumaş Global Sanayi ve Ticaret  A.Ş.
    84.081.395
    1 TL
    84.081.395  TL

    Eroğlu Holding Anonim Şirketi
    3.083.577
    1 TL
    3.083.577  TL

    Erpa Hazır Giyim İç ve Dış Ticaret A.Ş
    467.360
    1 TL
    467.360 TL

    Toplam  Sermaye Tutarı
     
    537.500.000 TL

 
 1 .d)  Varsa  imtiyazlı  paylara  ve payların  oy haklarına  ilişkin  açıklamalar
-      İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
 
 1.e) Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri  ve personel  sayısı ile ilgili bilgil er
-     Yönetim Kurulumuz
 
     
     Adı  Soyadı
     Görevi
     Görev   Süresi  Başlangıç – Bitiş BBitiş

    ?
    Nurettin EROĞLU
    Başkan
    08.02.2030  – Devam Ediyor

    ?
    Şahin EROĞLU
    Başkan Yardımcısı
    08.02.2030 – Devam Ediyor

    ?
    Ümmet EROĞLU
    Üye
    08.02.2030  – Devam Ediyor

 
1.f) Varsa,  şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle
 kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri
 hakkında bilgiler         
 
Yönetim kurulu, başkan ve üyelerimizin genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak her hangi bir işlem yapamazlar. .2022 6 aylık dönem içersinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmışlar ancak faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
 
2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2.a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı  gibi mali menfaatler 
Şirket bünyesinden yönetim kurulu başkanına ödeme yapılmamaktadır.
 
2.b)  Verilen ödenekler,  yolculuk, konaklama  ve temsil  giderleri ile ayni  ve nakdi imkânlar,
sigortalar ve benzeri  teminatların  toplam  tutarlarına  ilişkin  bilgiler
                        Bulunmamaktadır.
 
3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 3.a)  Şirket  2022 6 aylık faaliyet döneminde  araştırma  ve  geliştirme  faaliyetlerinde  bulunmamıştır.
Bulunmamaktadır.
 
4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 4.a )  Şirket'in,  ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara  ilişkin  bilgiler
 
                         
    01.01.-30.06.2022

    Demirbaşlar
    104.566.072

    Yapılmakta olan yatırımlar
    27.767.017

    Toplam
    38.830.353

 
 4.b) Şirketin, iç kontrol  sistemi  ve iç denetim faaliyetleri  hakkında bilgiler ile yönetim organının  bu
 Konudaki görüşü
 
Şirketimizin iç denetimi, şirket içinde istihdam edilen meslek mensupları tarafından yapılmakta olup, her yıl belirtilen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, grubun konsolide mali tabloları, grup şirketlerinin mali tabloları ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır.
 
 
İç denetim birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir.
 
İç denetim birimimiz, şirket murakıplığına 2022 6 aylık faaliyet dönemi ile ilgili bulgularını iletmiş ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Şirket murakıbı tarafından Yönetim Kurulu'muza sunulan bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon planları ivedilikle oluşturulmuştur.
 
 4.c)  Şirketin , doğrudan  veya  dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
 
    Doğrudan  İştirak ve bağlı ortaklıklar
    Hisse Adedi
    Nominal  Tutar
    Hisse Oranı
    Sermaye

    Akkom Müh. İnşaat Adi Ortaklığı (*)
    5.000
    1 TL
    %50,00
    10.000 TL

 
(*) 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Akkom Müh.İnşaat Adi Ortaklığı tamamlanmış , elde edilen gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir.
 
4.d)  Şirketin,  iktisap  ettiği  kendi  paylarına  ilişkin  bilgiler
 
Şirketimizin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde her hangi bir değişiklik olmamıştır
ve 2022 6 aylık içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır.
 
4.e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin  açıklamalar
 
-     Kamu Denetimi
Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde, herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.
 
-     Özel Denetim (Bağımsız Denetim)
Şirketimiz 2022 6 aylık faaliyet yılı içerisinde, Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilgili denetim sonucu elde edilen veriler rapora bağlanarak Yönetim Kurulumuza tevdi edilmiştir.
 
-     Tam Tasdik Denetimi
Şirketimiz 2022 Yılı tam tasdik denetimi hizmetini ETKİN DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'den almış ve yıl içerisinde muhtelif zamanlarda vergisel açıdan denetime tabi tutulmuştur.
 
 4.f)  Şirket aleyhine açılan ve  şirketin  mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
 davalar ve olası sonuçları hakkında  bilgiler
          
          Rapor tarihi itibariyle Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibi olup aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
    Adet
    Tutar

    Lehe devam eden  davalar
    87
    3.079.813

    Lehe devam eden icra  takipleri
    14
    4.370.932

    Aleyhe devam eden  davalar
    -
    -

    Aleyhe devam eden icra  takipleri
    -
    -

 
Şirket yönetimi davaların tutarlarını kaybetme olasılıklarına değerlendirir ve kaybetme olasılığının kuvvetle muhtemel olması durumunda davalar için karşılık ayırır.
 
4.g) Şirket ve  yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan  idari  veya adli  yaptırımlara ilişkin
 açıklamalar
 
2022 6 aylık faaliyet dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmadık.
 
 4.h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel  kurul kararlarının
 yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse  gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
 
Şirket'in birinci hedefi iştigal alanı çerçevesinde kar elde etmektir. Şirket bu amacını yerine getirmiş ve 6 aylık  hedeflerine ulaşılmıştır.
 
 4.i) Yıl içerisinde olağanüstü genel  kurul  toplantısı  yapılmışsa  kurula  ilişkin  bilgiler
 
2022 6 aylık  faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
                                                
 4.j)  Şirketin  yıl  içinde  yapmış  olduğu  bağış  ve  yardımlar  ile  sosyal  sorumluluk  projeleri
çerçevesinde  yapılan harcamalara ilişkin  bilgiler
 
2022 6 aylık dönem içersinde bağış ve yardım bulunmamaktadır.
 
4.k) Bağlı  olunan  şirketler  topluluğuna  ait  bilgiler
 
Yoktur.
 
5) FİNANSAL DURUM
 
5.a) Finansal  duruma  ve faaliyet  sonuçlarına  ilişkin  yönetim  organlarının  analizi  ve
 değerlendirilmesi
 
5.a.1 )Genel değerlendirme :
 
Şirketimizin 2022 6 aylık faaliyet dönemini 19.08.2022 tarihli bağımsız denetim raporu ile Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2022 6 aylık hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız denetim kapsamında denetlenmiş olup bu doğrultuda şirketimiz 2022 6 aylık (21.903.793) zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.639.197.351 TL olup karşılığında 1.125.044.797 TL Özkaynak bulunmaktadır.
 
5.b)Şirket'in  finansal  yapısını  iyileştirmek  için  alınması  düşünülen  önlemler
 
Holding çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kredi pozisyonları çerçevesinde ileriye dönük maliyet çalışmalarının yapılması, bunun için gerekli finansal türev işlemlerinin değerlendirmeye alınarak grubun finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni alternatif kaynakların bulunması ve mevcut kredilerin bundan böyle grup şirketleri bazında kullanılması planlanan kredilerin mümkün olduğunca orta ve uzun vadede yapılandırılması,Grubun ihracat potansiyeli dikkate alınarak Eximbank kaynaklı krediye öncelik verilmesi.
 
5.c)Kâr payı dağıtımı hakkında bilgiler
 
Kar dağıtım kararı alınmamıştır.
 
 
 
 
6)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
 
6-a)  Risk yönetimi politikası
 
                   Yönetim kurulu tarafından riskler değerlendirilmektedir.
 
6-b) Riskin Erken Teşhisi Komitesi
 
                            Yoktur.
 
6-c) İleriye Dönük Riskler
 
                    İleriye dönük ciddi bir risk görülmemektedir.    
 
7)DİĞER  HUSUSLAR
 
7.a) Faaliyet  yılı  sonrasında  meydana  gelen  önemli  olaylar:
 
Şirket, iştiraki olan Akkom Mühendislik ve İnşaat Adi Ortaklığı'nı 1 Temmuz 2022 tarihinde iştiraklerinden çıkarmış yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.
 
 
7.b) Uygun görülen ilave açıklama  ve bilgiler:
 
2022 6 aylık faaliyet dönemi verileri işbu Faaliyet Raporu ile açıklanmaya çalışılmıştır. Firmamız yapacağı yeni yatırımlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda kârlılığını artırarak bunun yanında dengeli büyümeyi hedeflemektedir.
 
 
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 19.08.2022
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057376


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SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81  
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